В феврале 2022 года Благотворительный фонд «География Добра» запустил проект реабилитации и социализации при помощи адаптивного спорта «НА СТАРТ!». В настоящее время программа включает два основных направления: «НА СТАРТ! Лыжи» и «НА СТАРТ! Ролики».

Целевой группой проекта являются молодые взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья, включая такие диагнозы, как: синдром Дауна, расстройства аутистического спектра (РАС), детский церебральный паралич (ДЦП), нарушения зрения и слуха, а также другие особенности здоровья. Цель проекта заключается в обеспечении доступности спортивных занятий для молодых взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующих их физической, психологической и социальной адаптации.

Проект направлен на мотивацию подопечных и их семей к ведению активного образа жизни и принятию активной жизненной позиции. Важной задачей является изменение общественного восприятия возможностей людей с ограниченными возможностями здоровья и формирование инклюзивной среды.

Ключевым элементом тренировочного процесса становятся ежегодные зимние соревнования проекта «НА СТАРТ! Лыжи», где юные спортсмены демонстрируют свои достижения. В марте 2025 года участвовать приехали ребята из Костромы, Ярославля и Иваново — для многих из них именно проект стал первой ступенькой в мир горнолыжного спорта.

За три года инструкторы проекта «НА СТАРТ!» провели свыше 2400 индивидуальных занятий, подарив шанс на спортивную реализацию 166 участникам (4-35 лет).

Проект «НА СТАРТ!» реализует Фонд помощи «География Добра» при поддержке Благотворительного фонда «Абсолют—Помощь».