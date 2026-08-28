На станции метро «Парк Победы» в Петербурге обновят интерьеры к марту 2028 года

В петербургском метро планируют провести обновление интерьера станции «Парк Победы». Согласно техническому заданию, там установят бронзовые медали и барельефы военачальников, пишет «Деловой Петербург» .

В рамках проекта реставрации предстоит разработать подробную схему расстекловки стеклянного панно, расположенного в торце станции. Поврежденные фрагменты будут заменены на новые, при этом будет полностью сохранено оригинальное цифровое изображение.

Помимо работы с панно, проект предусматривает проведение точных обмерных работ и ремонт свода потолка. Также планируется заменить плинтусы и профили на элементы из бронзированного алюминия. Торцевую стену облицуют мрамором для восстановления исторического облика.

Важным условием реставрационных работ является сохранение аутентичных деталей: рифленое стекло в существующем световом карнизе вдоль станционного зала останется нетронутым.