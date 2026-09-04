На северном намыве Васильевского острова запланировали строительство дорог

На северном намыве Васильевского острова запланировали строительство новых дорог. Однако, по мнению экспертов, прежде чем реализовывать такие проекты, необходимо решить вопрос с общественным транспортом, сообщил «Деловой Петербург» .

Директор по решениям в области общественного транспорта компании Simetra Владимир Валдин считает, что без надежных связей с общественным транспортом новые дороги будут генерировать только избыточный автомобильный спрос. Он подчеркивает важность продления четвертой ветки метро, так как сейчас фактически единственный рабочий способ попасть на намыв — это ЗСД. Хотя планируется строительство еще одной набережной, это не решит всех проблем.