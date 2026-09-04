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    На северном намыве Васильевского острова запланировали строительство дорог

    На северном намыве Васильевского острова запланировали строительство новых дорог. Однако, по мнению экспертов, прежде чем реализовывать такие проекты, необходимо решить вопрос с общественным транспортом, сообщил «Деловой Петербург».

    Директор по решениям в области общественного транспорта компании Simetra Владимир Валдин считает, что без надежных связей с общественным транспортом новые дороги будут генерировать только избыточный автомобильный спрос. Он подчеркивает важность продления четвертой ветки метро, так как сейчас фактически единственный рабочий способ попасть на намыв — это ЗСД. Хотя планируется строительство еще одной набережной, это не решит всех проблем.