На Сенной площади вновь задержали уличных музыкантов, исполнявших Noize MC

На Сенной площади в Санкт-Петербурге полицейские прервали выступление уличной группы Restart и доставили нескольких участников в отдел полиции. Об этом сообщила «Фонтанка» .

По предварительным данным, задержаны вокалист, бас-гитарист, а также человек, который собирал пожертвования. Свидетели утверждают, что в репертуаре звучали композиции музыкантов, признанных в России иностранными агентами, в частности Моргенштерна* и Noize MC*.

Это уже второй подобный случай в городе за месяц. Две недели назад, 13 октября, полиция задержала кавер-группу Stoptime после исполнения песен иноагентов на улице. Суд арестовал ее вокалистку Наоко на 13 суток, еще двое участников получили 12 и 13 суток соответственно.

Вокалистка Stoptime Мария Логинова — студентка музыкального училища имени Римского-Корсакова и лауреат российских конкурсов. Группа стала популярной после распространения видео их выступлений на Невском проспекте.

* Лицо, признанное иностранным агентом в России.