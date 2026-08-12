На рынке труда России выросли спрос и ценность сотрудников старше 40 лет

На российском рынке труда происходит заметная смена приоритетов. Средний возраст работника в России сегодня превышает 42,5 года, а наибольшую долю занятых — около 27% — составляют люди 40–49 лет, сообщила «Вечерняя Москва» .

Компании все чаще обращают внимание на миллениалов и бумеров, несмотря на то что раньше предпочитали молодых специалистов. По данным Росстата, за последние 10 лет средний возраст специалиста в компании увеличился на два года — это рекордный показатель.

Эксперты связывают повышенный спрос на опытных сотрудников с «демографической ямой» и ростом промышленного производства. Новые предприятия появляются по всей стране, и для их обеспечения квалифицированными специалистами требуются люди с опытом.

Специалисты «за 40» отличаются высокой стрессоустойчивостью и умением принимать ответственные решения в условиях неопределенности. Они лучше готовы к работе в кризисное время и обладают необходимым профессиональным суждением.

Тем не менее есть позиции, где молодость по-прежнему ценится выше опыта. Это в основном сферы, требующие быстрой адаптации к новым инструментам и интерфейсам, такие как digital и информационные технологии.

Сохранение баланса между опытными сотрудниками и молодыми кадрами — залог выживаемости предприятия в кризисное время.