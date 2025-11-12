На Российском винодельческом форуме представят вина Святой горы Афон

На одной из сессий четвертого Российского винодельческого форума в Москве обсудят монашеское виноделие Афона. Дискуссию посвятят редким сортам винограда и истории их возделывания в России.

Древние греческие сорта Лимнио и Малагузия дошли до наших дней — они сохранились в монастырях Афона. Монахи-виноградари и виноделы продолжают изучать уникальный терруар полуострова.

Начальник лаборатории генетических технологий виноградарства и виноделия Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Дмитрий Федосов назвал монастырское виноделие интереснейшей темой для изучения.

«Монастыри Афона существуют сотни лет, и там могли сохраниться уникальные сорта и клоны, исследование которых способно обогатить российскую науку», — объяснил он.

По словам руководителя лаборатории, монастырское виноделие сейчас активно развивается — специалисты работают с автохтонами и сочетают их с более современными международными сортами винограда.