На Российском винодельческом форуме представят вина Святой горы Афон
На одной из сессий четвертого Российского винодельческого форума в Москве обсудят монашеское виноделие Афона. Дискуссию посвятят редким сортам винограда и истории их возделывания в России.
Древние греческие сорта Лимнио и Малагузия дошли до наших дней — они сохранились в монастырях Афона. Монахи-виноградари и виноделы продолжают изучать уникальный терруар полуострова.
Начальник лаборатории генетических технологий виноградарства и виноделия Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Дмитрий Федосов назвал монастырское виноделие интереснейшей темой для изучения.
«Монастыри Афона существуют сотни лет, и там могли сохраниться уникальные сорта и клоны, исследование которых способно обогатить российскую науку», — объяснил он.
По словам руководителя лаборатории, монастырское виноделие сейчас активно развивается — специалисты работают с автохтонами и сочетают их с более современными международными сортами винограда.
На сессии «Редкие сорта винограда», которая пройдет 13 ноября, гостям дадут возможность познакомиться с уникальными винами русского монастыря Афона: Kamena, Pupnaria, Megali Vigla.
Подробно о традициях монастырского виноделия на мероприятии расскажет настоятель подворья Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря в Москве иеромонах Никита.
Организаторами РВФ-2025 стали Фонд Росконгресс и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России», соорганизатором мероприятия является Россельхозбанк. В качестве научного партнера форума выступил Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».