На рабочие профессии в Петербурге пришлось 16% от общего числа открытых вакансий в 2025 году

В 2025 году на рабочие профессии в Санкт-Петербурге пришлось 16% от общего числа открытых вакансий. Это позволило им занять второе место по количеству предложений от работодателей, уступив первенство лишь сфере продаж, сообщил « Деловой Петербург ».

Чтобы решить проблему нехватки кадров, крупные промышленные предприятия создали собственные учебные центры. Обучение полностью финансируется компаниями, а студенты получают стипендию. После успешного завершения курса им гарантируется трудоустройство на заводе.

Такой подход доказал свою эффективность. В группе компаний «Свеза» за год обучение прошли 722 новых сотрудника, а 537 опытных работников освоили смежные профессии. На «Адмиралтейских верфях» корпоративные программы закрывают до 40% кадрового дефицита, добавила gazeta.spb.