На рабочие профессии в Петербурге пришлось 16% от общего числа открытых вакансий в 2025 году
В 2025 году на рабочие профессии в Санкт-Петербурге пришлось 16% от общего числа открытых вакансий. Это позволило им занять второе место по количеству предложений от работодателей, уступив первенство лишь сфере продаж, сообщил «Деловой Петербург».
Чтобы решить проблему нехватки кадров, крупные промышленные предприятия создали собственные учебные центры. Обучение полностью финансируется компаниями, а студенты получают стипендию. После успешного завершения курса им гарантируется трудоустройство на заводе.
Такой подход доказал свою эффективность. В группе компаний «Свеза» за год обучение прошли 722 новых сотрудника, а 537 опытных работников освоили смежные профессии. На «Адмиралтейских верфях» корпоративные программы закрывают до 40% кадрового дефицита, добавила gazeta.spb.