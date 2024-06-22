На прилегающие к Донбассу и Новороссии регионы распространили режим СЭЗ

Закон о распространении действующего в Донбассе и Новороссии режима свободной экономической зоны на приграничные территории подписал президент России Владимир Путин. Документ разместили на портале правовой информации .

Судя по тексту закона, речь идет о территориях регионов, граничащих с ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, но конкретные субъекты при этом не называются.

РИА «Новости» отметило, что режим СЭЗ будет действовать в Брянской, Курской и Белгородской областях. ТАСС при этом относит в этот список также Ростовскую и Воронежскую области и Крым.