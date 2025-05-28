На ПМЭФ обсудят сохранение городского комфорта и исторического облика зданий

Во время Петербургского международного экономического форума в очередной раз будет работать платформа «Росконгресс Урбан Хаб». Ее главной темой станет «Наследие городов» — совмещение комфорта и инновационности городов с сохранением исторического облика и культурного наследия.

Автором проекта, посвященного развитию исследований и деловой кооперации в области урбанистики, является Фонд Росконгресс, а мероприятия платформы в рамках форума пройдут при поддержке «Дом.рф».

Советник президента России Антон Кобяков отметил, что «Росконгресс Урбан Хаб» прочно укоренился в повестке ПМЭФ.

«Это пространство для постоянного многостороннего диалога о ключевых аспектах градостроительства и урбанистики, нацеленное на комплексное решение стоящих перед отраслью задач», — подчеркнул он.

По его словам, городская среда играет важное значение не только для комфорта жителей, но для туризма. Главной задачей площадки Кобяков назвал обеспечение дискуссионного пространства, в котором специалисты смогут найти наиболее эффективные решения по развитию строительной отрасли.

Ключевую сессию деловой программы посвятят теме «Наследие. Визионеры». Участники обсудят интеграцию объектов культурного наследия в жизнь городов и сохранение архитектурных памятников и исторических кварталов. Специалисты расскажут о том, как повысить туристическую привлекательность мегаполисов, не разрушая историческую среду, а также какие архитектурные объекты в будущем приобретут большое значение.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин отметил, что требования к качеству городской жизни растут с каждым днем.

«Развитие городской среды требует комплексного подхода, который заложен в нашем новом нацпроекте „Инфраструктура для жизни“: это социальные объекты, жилищный фонд, коммунальное хозяйство, общественные пространства, дороги», — объяснил он.

Файзуллин отметил, что города необходимо развивать в диалоге власти и бизнеса