На ПМЭФ-2026 откроется выставка портретов ведущих российских ученых

Выставка «Наука в лицах» на ПМЭФ-2026 объединит российских ученых и авторов прорывных отечественных технологий, определяющих будущее. Церемония открытия состоится 5 июня, ее участником станет зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.

В экспозицию войдут портреты 32 ученых из 15 регионов страны, чьи изобретения и разработки отмечены высокими наградами в области науки и технологий.

«Молодые ученые играют ключевую роль в достижении технологического лидерства страны в важнейших отраслях, поэтому наша задача — обеспечить постоянный приток талантливых кадров в сферу исследований и разработок. И такие проекты по популяризации науки, как „Наука в лицах“, этому активно способствуют», — заявил замминистра науки и высшего образования Денис Секиринский.

Выставка состоится при грантовой поддержке Минобрнауки, Фонда Росконгресс и Сбера. «Наука в лицах» завершит сезон на VI Конгрессе молодых ученых, который пройдет в Научно-технологическом университете «Сириус» 25–27 ноября 2026 года.