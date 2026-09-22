На острове Кильдин завершился основной этап восстановления маяка Кильдинский Северный

На острове Кильдин в Баренцевом море завершился основной этап восстановления маяка Кильдинский Северный. В проекте участвовали 119 добровольцев из 20 городов России, пишет Zvezdanews .

Кильдинскому Северному маяку исполнилось 73 года. Сооружение находится на острове и доступно только по воде или воздуху. В этом году волонтеры обновили его внешний вид, восстановили винтовую лестницу и привели в порядок башню, использовав 300 литров краски, три тонны штукатурки и полторы тонны металла для укрепления конструкций общей площадью около 500 квадратных метров. Внутреннюю отделку планируют завершить в следующем году.

После реставрации он вновь включен в темное время суток и будет работать постоянно в период полярной ночи, излучая белый свет каждые шесть секунд на расстояние до 18 морских миль.

Проект «От родника до океана. Маяки» получил всероссийский статус. Следующим объектом станет Цыпнаволокский маяк, работы там начнут летом 2027 года.