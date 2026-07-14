На опасном участке реки Чусовая в Пермском крае временно запретили сплавы

Фото: Отдыхаем в Подмосковье: сплав на байдарках по реке / Медиасток.рф

Сплав по реке Чусовая на участке от урочища Журавлик до села Кын может быть смертельно опасным из-за сложной обстановки на воде, предупреждает Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края, написало URA.RU .

Из-за дождей уровень воды в реке значительно поднялся. По течению плывут деревья, коряги и мусор, которые образуют заторы и ловушки. Это сильно усложняет маршрут и повышает риск для жизни.

«Призываем всех, кто планирует отдых на Чусовой, не рисковать жизнью и соблюдать технику безопасности», — говорится в сообщении дирекции, опубликованном на странице в соцсети «ВКонтакте».