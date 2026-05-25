На обновленном Ленинградском вокзале в Москве ускорили интернет

На железнодорожном Ленинградском вокзале в Москве, который открылся после реконструкции 22 мая, улучшили мобильную связь. Как рассказали в пресс-службе МТС, сотрудники и посетители вокзала могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 350 Мбит/с.

Ленинградский вокзал ежедневно посещают десятки миллионов пассажиров. К завершению его реконструкции внутри здания инженеры компании установили оборудование базовой станции в диапазонах LTE 1800 и LTE 2100 по технологии MIMO 2×2. Она позволяет использовать частотный ресурс более эффективно.

Кроме того, оборудование позволяет звонить, в том числе через интернет. Сеть покрывает все здание терминала, включая цокольный этаж, новые зоны ожидания, коворкинг, кафе и технические помещения.

«Улучшение качества связи в таком значимом для миллионов людей месте, имеет для нас приоритетное значение. Не отставая от работ по обновлению самого здания вокзала и модернизации всех его инженерных систем, мы, в свою очередь, провели работы в нашей зоне ответственности — улучшили покрытие и расширили емкость мобильной сети связи, чтобы пассажиры и сотрудники вокзала могли пользоваться необходимыми интернет-сервисами и общаться», — сообщил технический директор МТС в Московском регионе Владислав Медведев.

Напомним, Ленинградский вокзал открылся 22 мая после комплексного масштабного ремонта.