На обиженных балконы падают. В ГД прокомментировали запрет на остекление без согласия соседей

Конституционный суд России постановил: жильцы не имеют права остеклять балкон без согласия соседей, потому что фасад дома — общедомовое имущество. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву о тонкостях законодательства в этой сфере.

«Балкон является частью общего имущества и принадлежит всем собственникам жилого дома. Прежде, чем начинать его перестраивать, необходимо провести собрание жильцов», — пояснила депутат.

Разворотнева обратила внимание, что остекление балкона — это, как минимум, перепланировка, ее необходимо согласовывать, добиваясь согласия других собственников.

«Запрет на остекление балкона — это не причуда законодательства. В нем есть глубокий практический смысл. Балкон можно так перегрузить, что он просто рухнет», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Она добавила, что, в отличие от балкона, лоджия является частью квартиры, ее закон остеклять не запрещает.

Ранее в Ленобласти обрушился балкон на втором этаже многоквартирного дома. В момент происшествия на нем находилась 74-летняя хозяйка квартиры.