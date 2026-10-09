На Новгородскую станцию скорой помощи пришли 16 молодых фельдшеров

Штат Новгородской станции скорой медицинской помощи и ее районных подразделений пополнили 16 молодых фельдшеров. Об этом сообщил сайт «Государственные новости» со ссылкой на губернатора региона Александра Дронова.

По данным издания, восемь специалистов начали работу в Великом Новгороде, шестеро — в Старой Руссе, еще двое — в Боровичах. Освоиться на новом месте начинающим медикам помогают опытные коллеги.

В числе новых сотрудников — выпускница петербургского медицинского колледжа Анна Дроздецкая. Глава региона отметил, что специалист уже показала себя на выездах: оперативно оценивает состояние пациентов, оказывает доврачебную помощь и сохраняет спокойствие в сложных ситуациях.