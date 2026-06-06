«На мне не просто санкции»: Роднина заявила о включении в базу Интерпола

Интерпол регулярно получает запросы о трехкратной олимпийской чемпионке по фигурному катанию и депутате Госдумы Ирине Родниной после включения ее в свою базу. Об этом она сама рассказала в комментарии изданию Sport24.ru .

Роднина пояснила, что попала в базу Интерпола еще в 2014 году после того, как Украина инициировала против нее уголовное дело за участие в событиях вокруг Крыма во время референдума о возвращении в состав России.

«На мне не просто санкции — на меня еще есть запросы в Интерпол», — заявила депутат.

Прославленная спортсменка добавила, что попадание в базу международной полиции проявилось во многих ограничениях, которые ее коснулись и стали препятствием для решения многих вопросов.

В конце декабря 2024 года трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на критику о том, что ее дочь Алена Миньковская имеет гражданство США.

Спортсменка подчеркнула, что никак не реагирует на подобные заявления. Она напомнила, что вместе с дочерью уехала в США еще из Советского Союза для работы по контракту, во время которой родная страна распалась на части.

При этом сама Роднина американского гражданства не получала и вернулась в Россию