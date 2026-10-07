На книжной ярмарке в Нижнем Новгороде рассказали, как привить детям любовь к чтению

Одной из главных тем Нижегородской книжной ярмарки стал детский интерес к книгам. Значительная часть площадок была посвящена юным читателям: здесь работали детские издательства, проходили мастер-классы, спектакли и встречи для детей и подростков. Журналистка Тутта Ларсен посвятила этой теме встречу под названием «Человек читающий». Вместе с ней в разговоре участвовала ее старшая дочь Марфа, пишет pravda-nn.ru .

По словам Тутты Ларсен, любовь к чтению в семье, где росли трое детей, формировалась сознательно. В доме создавалась особая атмосфера, в которой чтение воспринималось как радость и важная часть жизни.

«Мы действительно создавали вокруг чтения настоящий ажиотаж. На праздники дарили детям книги, читали их вслух, покупали красивые издания с хорошими иллюстрациями. Старались привить традицию чтения перед сном, в выходные, внушали, что книга — это один из лучших видов досуга», — рассказала Тутта Ларсен.

Как отмечает журналистка, даже в одной семье дети приходят к самостоятельному чтению по-разному. Главное — найти ту книгу, которая по-настоящему увлечет ребенка.

Так, сначала старший сын Лука заинтересовался книгами Кира Булычева и историями про Алису Селезневу. Именно они помогли ему начать читать самостоятельно. У младшего сына Вани путь оказался другим: он много слушает аудиокниги и особенно любит истории про школьников и сверстников.