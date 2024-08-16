На Камчатке завершилась «менделеевская» смена форума «Экосистема. Заповедный край»

Более 80 школьников, студентов и преподавателей из числа участников образовательного проекта «Менделеевские классы», а также победители конкурса «Большая перемена» приняли участие в «Менделеевской экологической экспедиции», проходившей в Камчатском крае с 12 августа. Всего в программе участвовали представители 12 регионов и 18 городов.

Он назвал Камчатку настоящей природной лабораторией, созданной для изучения и открытий.

«Я хочу надеяться, что вы прониклись энергией и силой этих мест, открыли для себя что-то новое, общаясь с нашей природой», — обратился к участникам программы губернатор региона Владимир Солодов.

Организовать поездку помогла госкорпорация «Росатом». Гости Камчатки посетили уникальные озера и вулканы полуострова и увидели Тихий океан.

«Главная наша задача — создавать „окна возможностей“, чтобы каждый юный эколог мог получить нужный старт и пройти первые несколько шагов на пути к мечте вместе с Росатомом», — заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации Кирилл Комаров.

Он призвал гостей региона задуматься о важности вклада каждого человека, чтобы природные красоты Камчатки остались первозданными.

«Верю, что наш проект дает хороший импульс ребятам, чтобы определиться и, возможно, связать жизнь с экологией», — подчеркнул директор направления по реализации государственных и отраслевых проектов в сфере экологии Росатома Андрей Лебедев.

По его словам, «Менделеевские классы» могут помочь обеспечить отрасль высококвалифицированными специалистами.

Сами участники не скрывали своего восторга увиденным и отметили, что смогли значительно расширить свои познания.

Госкорпорация в 2024 году принимает участие также в молодежной смене форума «Экосистема. Заповедный край» и слете юных натуралистов «Движения первых».