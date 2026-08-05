На «Госуслугах» будет отражаться электронная медицинская карта

Электронная версия медкарты пациента появится в личном кабинете на «Госуслугах». Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, его процитировала «Российская газета» .

«Электронная история болезни, возможность получить медицинские заключения на портале государственных услуг в личном кабинете — это удобства для населения», — сказал он.

По словам Мурашко, такие меры позволят людям не ходить в поликлинику только за результатами анализов. Все рекомендации, справки и выписки также должны приходить на портал — это быстро и комфортно.

Он подчеркнул, что финансирование работ по обновлению системы здравоохранения продолжается в рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что норматив в 15 минут продолжительности приема у врача нужно пересмотреть. Он отметил, что случаи бывают разные и временные рамки отличаются.