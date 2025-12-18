На Алтае все частные клиники отказались от абортов

Все частные клиники в Республике Алтай отказались от процедуры проведения абортов. Об этом заявил в Telegram-канале глава региона Андрей Турчак.

«„Евромедцентр“ стал последней частной клиникой, которая добровольно отказалась от проведения абортов в нашей республике», — написал он.

Турчак поблагодарил администрацию учреждения за ответственный шаг. Он выразил надежду, что клиника приняла такое решение не из-за предупреждений, а исходя из здравого смысла и искренней заботы о будущем.

По словам главы региона, отказ от абортов — это планомерная работа, которую проводят вместе с Минздравом и фондом «Женщины за жизнь». Такие меры необходимы для поддержки семьи, материнства и детства.

«Из 328 жительниц, которые обратились в этом году в наши госучреждения за направлением на аборт, 30% отказались от прерывания беременности. Это без малого 100 детей», — отметил Турчак.

Ранее консультант Департамента внутренней политики Свердловской области Павел Суслонов выразил мнение, что в России следует запретить аборты. Когда одна из студенток спросила его, что делать в случае зачатия во время изнасилования, то профессор призвал не прерывать беременность, а отдать ребенка в детский дом.