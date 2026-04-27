На 73-м году жизни умер замгендиректора Росатома Вячеслав Рукша

Умер заместитель гендиректора Росатома Вячеслав Рукша, который долгие годы возглавлял «Атомфлот» (предприятие Росатома) и дирекцию Северного морского пути, ему было 72 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.

«Да, к сожалению, это так. Вячеслав Владимирович [Рукша] скончался. Готовим некролог», — заявили в Росатоме.

Вячеслав Рукша родился в феврале 1954 года. Свою профессиональную деятельность он начал после окончания знаменитой «Макаровки» — Ленинградского высшего инженерного морского училища.

За свою карьеру он трудился советником руководителя РЖД и работал главой Федерального агентства морского и речного транспорта. Также занимал посты первого замминистра транспорта и гендиректора Мурманского морского пароходства.

С момента создания в 2008 году организации «Атомфлот» и ее передачи под управления Росатома Рукша бессменно руководил этим предприятием. В июле 2018-го его назначили замгендиректора госкорпорации и поставили во главе Дирекции Северного морского пути.