Мытный двор в Петербурге превратится в квартал премиального класса

На территории исторического комплекса Мытного двора в Северной столице в скором времени начнется реставрация и строительство новых малоэтажных корпусов. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Редевелопмент предусматривает сохранение культурного наследия и создание жилого квартала премиум-класса. Первые этажи реконструированного Мытного двора будут отданы под коммерческие помещения.
Помимо реставрации, планируется построить новые корпуса высотой до четырех этажей с закрытым благоустроенным двором и подземным паркингом. В квартале появятся сервисные, детские и коммерческие пространства, биохакинг-центр и рестораны.
