Мытищи и Балашиха стали лидерами по сделкам с жильем в Подмосковье

В Подмосковье больше всего сделок с новостройками за девять месяцев 2026 года заключили в Мытищах, а на вторичном рынке лидирует Балашиха. Об этом РИА Недвижимость сообщил главный аналитик «Циана» Алексей Попов.

В Мытищах за три квартала 2026 года оформили 2,75 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) — примерно в два раза меньше, чем годом ранее. Несмотря на снижение, город сохранил первое место. Вторыми стали Химки с 2,61 тыс. ДДУ, рост на 69% год к году, третьим — Красногорск с 2,14 тыс. ДДУ и ростом на 24%.

В первую пятерку по новостройкам также вошли Пушкино (2,11 тыс. ДДУ, рост на 62%) и Котельники (1,37 тыс., снижение на 21%).

«Топ городов по продажам новостроек отражает текущую конфигурацию рынка первичного жилья. Где больше реализуется проектов в комфорт-классе, там и активнее идут продажи. Основной фактор в этом сегменте — цена и ипотечные условия», — отметил Попов.

На вторичном рынке по числу сделок лидирует, как и год назад, Балашиха — 4,35 тыс. сделок, рост на 66%. В топ-5 также вошли Мытищи (2,01 тыс., плюс 44%), Химки (1,92 тыс., плюс 12%), Домодедово (1,73 тыс., плюс 84%) и Красногорск (1,66 тыс., плюс 30%).