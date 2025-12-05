«Мы за ними присмотрим»: Долина рассказала, как мошенники следили «за ее девочками»

Вечером 5 декабря Лариса Долина впервые расскажет россиянам о том, как ее обманули мошенники. Признания звезда сделает в эфире «Пусть говорят». Отрывки передачи, которая выйдет поздно вечером, уже появились в Сети.

В частности, певица рассказала ведущему, что мошенники следили за ее детьми (правда, дочь у нее только одна. Возможно, Долина имела в виду дочь и свою внучку).

«Они следили не только за мной, но и за моими детьми. Вот, например, такая скрытая угроза. Мои девочки уезжают на дачу, на этот загородный участок. Они туда уезжают, мне звонит Князев и говорит: „А ваши девочки сейчас на даче, да?“» — поделилась певица.

По ее словам, когда она ответила положительно, ее попросили не беспокоиться, потому что «за девочками присмотрят».

Также артистка собирается рассказать, как именно проходила сделка с мошенниками и какие уловки они применяли.