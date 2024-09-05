«Мы все горюем». В Петербурге умер правнук писателя Федора Достоевского

В Санкт-Петербурге умер правнук писателя Федора Достоевского — Дмитрий Достоевский. Об этом на странице мужчины в соцсети «ВКонтакте» сообщили его близкие.

«Дмитрий Андреевич отошел мирно, во сне, дома, кончина была спокойная. Домашние смогли попрощаться, были все вместе, сидели, вспоминали смешное и грустное, поминали дедушку добрым словом», — рассказала его родственница Наталья.

Она добавила, что семья получает огромную поддержку даже от незнакомцев. Наталья поблагодарила всех за помощь и теплые слова о дедушке.

«Мы все горюем, но жизнь идет своим чередом», — отметила она.

Сейчас близкие Достоевского заняты «печальными хлопотами».

Дмитрию Андреевич родился 22 апреля 1945 года. За свою жизнь правнук великого русского писателя освоил множество профессий, был актером и тоже писателем, до выхода на пенсию работал водителем трамвая в Петербурге. Поклонники Дмитрия Андреевича обожали его рассказы и фотографии, которые в последнее время он публиковал в соцсетях.

«Он был частью нашего города. Через его заметки ощущались связь поколений, прикосновение к русской классике», — отмечали подписчики Достоевского.

Для поклонников его смерть стала непоправимой утратой. Дмитрий Андреевич, писали они в комментариях к посту о его кончине, прекрасно владел словом, был образованным и разносторонним человеком — настоящим петербуржцем. Искренне любил свой город и Россию.