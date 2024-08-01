«Мы потеряем 100%». Блогер Переина оценила убытки от замедления Youtube

Еще один массовый сбой в работе YouTube произошел утром в четверг, 1 августа. Пользователи пожаловались как на замедление загрузки роликов, так и на ухудшение качества воспроизведения. В МИД России блогерам посоветовали уходить с площадки на RuTube, но сами контентмейкеры к резкому переходу не готовы. В разговоре с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко блогер и ведущая YouTube-канала «В поисках идеального отеля» Ксения Переина заявила, что в таком случае потеряет 100% своих доходов.

По ее словам, проблемы в работе YouTube больнее всего ударят по начинающим блогерам.

«Те, кто уже несколько лет занимаются блогерством и ведут площадки, конечно, смогут более-менее адаптироваться, а для стартапов это будет стопроцентная [потеря доходов], потому что надо будет быстро переориентироваться, изучить интерфейс других площадок и подготовить контент», — пояснила Переина.

Но она добавила, что блогеры ко всему смогут адаптироваться. В качестве примера она привела Instagram*, после блокировки которого многие успешно перешли в Telegram. Теперь владельцы каналов будут выбирать между RuTube, «ВКонтакте» и «Одноклассниками». При этом Переина призналась, что ее канал из-за перехода потеряет «практически 100%» дохода, так как сейчас у блога основной площадкой для размещения контента и заработка является YouTube.