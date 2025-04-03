«Мы от всего сердца говорим». Военкор Пегов объяснил мат в прямых эфирах

Матерные слова порой проскальзывают в прямых эфирах на эмоциях, заявил ведущей 360.ru Регине Ореховой военный корреспондент Семен Пегов. Он считает, что нецензурная лексика позволяет более точно и ярко передать атмосферу.

Мат — не такая уж слишком необходимая вещь в прямых эфирах, отметил Пегов. Но ситуации бывают разные. Он привел в пример одного из руководителей.

«Иногда без его крепкого слова какие-то вещи, сигналы не доходили до редакции», — поделился военкор.

Сам он никогда не видел в этом ничего плохого.

«Бывают действительно некоторые эмоции, тем более на войне, которые просто-напросто по-другому не выразить. Тем более я „Гонзо“-проект, у нас искренность стоит во главе угла максимально. <…> Может быть, за это нас и любят, за то, что мы максимально близки к народу. <…> Мы от всего сердца говорим. Мы сливаемся с теми людьми, про которых снимаем сюжеты. Это и есть наше принципиальное творческое кредо“, — заявил журналист.