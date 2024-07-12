«Мы фанаты России». Цыганова и батальон «Эспаньола» записали клип к финалу Евро-2024

Певица Вика Цыганова вместе с батальоном «Эспаньола» подготовили видеоклип к финалу чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщил продюсер ролика Вадим Цыганов журналистам РИА «Новости» .

«Клип создан к финалу чемпионата, но в нем поется не про Испанию и не про Англию, которые поставляют оружие украинским боевикам. Там поется про Россию, про то, что все мы поддерживаем фанатов России и нашу Родину», — пояснил Цыганов.

В личный состав «Эспаньола» входят футбольные болельщики таких клубов, как ЦСКА, «Динамо» и «Спартак».

Продюсер отметил, что в видеоклипе все герои будут болеть только «за честный спорт и красивый футбол».

Батальон «Эспаньола» основали в 2022 году. Его участники выполняют боевые задачи в зоне СВО.

Глава «Эспаньолы» Станислав «Испанец» Орлов, член фанатской группировки Red-Blue Warriors, находится в ДНР уже 10 лет.

Финал Евро-2024 пройдет 14 июля в Берлине между сборными Испании и Англии. Футбольный эксперт Анатолий Горсков предположил, что команда с Туманного Альбиона первой забьет в матче с испанцами.