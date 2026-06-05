Популярность натуральных лимонадов без сахара среди россиян растет. Для повышения интереса к своему продукту производители экспериментируют со вкусами напитков в поисках того, что понравится потребителю. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме 360.ru рассказал основатель бренда Lapochka Антон Баклыков.

Компания из Челябинской области уже пять лет занимается производством натуральных лимонадов без сахара, а также полезных напитков с витаминами и пробиотиками.

«Сейчас тренд на функциональные напитки, и мы стараемся за этим следить. Всегда пробуем новое, у нас постоянно выходят новые вкусы, которые, если не зайдут, убираем. Экспериментируем», — заявил Баклыков.

Предприниматель подчеркнул, что потребители сейчас выбирают полезные напитки с минимальным количеством калорий, поэтому для производства лимонадов компания перешла на натуральные соки.

«У нас не классические сочетания. Самый первый вкус был „манго — чили“, что было довольно необычно. Многим не понравился, но все хотели попробовать, потому что интересно, что за острый лимонад», — пояснил Баклыков.

Он добавил, что сейчас Lapochka выпускает до 20 напитков с различными вкусами. Интерес к полезным напиткам среди потребителей постоянно растет, но чаще всего люди покупают то, что вкуснее, меньше ориентируясь на функциональность.

«Поэтому классический лимонад никуда не уйдет», — сказал собеседник 360.ru.

Этим летом, по его словам, фирма запустила ретролинейку, выпустив новые версии «Крем-соды», «Тархуна» и аналог «Байкала».

«Очень хорошие отзывы получили, потому что сейчас у всех ностальгия», — подытожил основатель бренда Lapochka.

В прошлом году лимонад из Челябинской области продавали в Национальном центра «Россия». Напиток заинтересовал президента Владимира Путина. На ПМЭФ-2026 напитки Lapochka стали настоящим хитом среди гостей.