МВД снова выступило против снижения нештрафуемого порога скорости

МВД не выступало с инициативой о снижении нештрафуемого порога скорости, написала в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, министерство вовсе против этого предложения.

Волк напомнила, что с 2019 года предложение о снижении порога скорости высказывали различные эксперты, однако МВД было против этой инициативы — против и сейчас.

«Официальная позиция ведомства неоднократно и четко обозначалась в публичных выступлениях и интервью руководства МВД России. Данная позиция не менялась, она принципиальна, ведомство придерживается ее и сегодня», — добавила представитель министерства.

Снизить нештрафуемый порог скорости до 10 километров в час предложили власти Москвы. Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак раскритиковал идею. Он отметил, что его однопартийцы не поддержат законопроект.