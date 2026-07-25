МВД России предложило внести изменения в регламент экзамена на получение прав

В России предложили внести изменения в регламент по проведению экзаменов на получение водительского удостоверения. Об этом сообщили на сайте МВД России.

«С 1 марта 2027 года медицинские заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, показаний или ограничений к управлению транспортными средствами будут формироваться медицинскими организациями в форме электронного документа», — отметили в материале.

Медсправки будут размещаться в федеральном реестре документов. С мая 2026 года по новым правилам кандидата в водители могут отстранить от экзамена, если его уличат в использовании средств связи или вычислительной техники.

С 1 марта 2027 года водительские права смогут аннулировать при выявлении медицинских противопоказаний. Речь идет о тяжелых психических расстройствах, эпилепсии, серьезных нарушениях зрения и иных заболеваниях, которые могут создать повышенный риск на дороге.