МВД РФ по Нижегородской области: количество преступлений в регионе уменьшилось на 35% с начала года

В МВД РФ по Нижегородской области рассказали об уменьшении преступлений в регионе на 35% по сравнению с прошлым годом. Об этом написало ИА «Время Н» .

Подполковник полиции Михаил Соловьев уточнил, что в этом году грабежей, краж и угонов было зафиксировано 2311, тогда как в 2023 году цифра составляла 3569.

С начала года сотрудникам патрульно-постовой службы полиции удалось раскрыть не менее 500 преступлений, говорится в сообщении ведомства.