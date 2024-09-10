МВД РФ по Нижегородской области: количество преступлений в регионе уменьшилось на 35% с начала года
В МВД РФ по Нижегородской области рассказали об уменьшении преступлений в регионе на 35% по сравнению с прошлым годом. Об этом написало ИА «Время Н».
Подполковник полиции Михаил Соловьев уточнил, что в этом году грабежей, краж и угонов было зафиксировано 2311, тогда как в 2023 году цифра составляла 3569.
С начала года сотрудникам патрульно-постовой службы полиции удалось раскрыть не менее 500 преступлений, говорится в сообщении ведомства.
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