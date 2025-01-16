МВД: распознать электронные письма мошенников можно по громким заголовкам

Эксперты главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказали, как распознать электронные сообщения от мошенников. Слова специалиста приводит газета «Петербургский дневник» .

Правоохранители отметили, что такие сообщения направлены на то, чтобы вызвать у получателя любопытство или тревогу. Для этого используются громкие заголовки о больших скидках, угрозах взлома аккаунтов или проблемах.

Адрес отправителя обычно фальшивый, а подписи вымышленные. В тексте могут встречаться русские слова с цифрами или иностранными буквами, а также ошибки. Опасные файлы маскируются под безобидные вложения, а ссылки ведут не туда, куда заявлено.