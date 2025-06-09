МВД показало видео с акции «Один день с полицией России»

МВД обнародовало видео с акции «Один день с полицией России». Мероприятие приурочили к 307-й годовщине со дня образования российской полиции.

Акция состоялась в рамках культурно-просветительского проекта Музея Победы «Парк Победы. Главный патриотический» 7 июня. На масштабной площадке МВД представили все подразделения полиции, в том числе — кинологическое.

Гости могли ознакомиться с выставкой современной техники средств вооружения.

«Полиция России — сила, которой доверяют», — подчеркнул начальник УОМПО ГУРЛС МВД России, полковник полиции Евгений Гусев.

Большой интерес публики вызвали шоу, устроенные полицией. Собаки кинологической службы проявляли чудеса дрессировки и выдержки. Питомцы с удовольствием обнимались с детьми.

Еще одно шоу — выступление спецполка полиции. Правоохранители продемонстрировали зрителям боевые приемы. Всего в мероприятии задействовали около 700 человек.