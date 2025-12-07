МВД опровергло рекомендацию отказаться от биометрии в приложениях банков

Правоохранители не давали рекомендаций об отказе от биометрии, в том числе Face ID, для входа в мобильные приложения банков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«Технология распознавания лица (Face ID) остается надежным способом защиты персональных данных и финансовых операций. Этот метод аутентификации активно используется банками России и рекомендован как эффективный инструмент для повышения уровня безопасности мобильных устройств и приложений», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве уточнили, что журналисты могли использовать справочные памятки от МВД, которые на данный момент уже не актуальны. Во избежание подобных случаев специалисты призвали опираться на свежие данные на официальных ресурсах и делать запросы в пресс-службу.

Предостережение по использованию цифровых функций распознавания отпечатка пальца или лица ранее публиковало РИА «Новости». Вместо этого пользователям предлагали установить сложный пароль блокировки экрана и надежный антивирус, а также не хранить в телефоне реквизиты банковских карт.