МВД объявило в розыск политолога Марию Снеговую, признанную иноагентом
МВД России объявило в розыск по уголовной статье внесенную в реестр иноагентов политолога Марию Снеговую*. Соответствующую информацию опубликовали на сайте ведомства.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указали в сообщении.
О какой именно статье идет речь, в полиции не уточнили.
Помимо перечня иноагентов, в апреле 2026 года Снеговую* также внесли в список террористов и экстремистов.
*Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.