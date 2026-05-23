МВД объявило в розыск политолога Марию Снеговую, признанную иноагентом

МВД России объявило в розыск по уголовной статье внесенную в реестр иноагентов политолога Марию Снеговую*. Соответствующую информацию опубликовали на сайте ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указали в сообщении.

О какой именно статье идет речь, в полиции не уточнили.

Помимо перечня иноагентов, в апреле 2026 года Снеговую* также внесли в список террористов и экстремистов.

Ранее стало известно, что музыкант-иноагент Илья Прусикин* закрыл последний бизнес в России. Через него он получал деньги за концерты и другую творческую деятельность.

*Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.