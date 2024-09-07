МВД назвало самые частые ошибки при сдаче экзамена на права

МВД: чаще всего при сдаче на права нарушают разметку и не включают поворотник

Самыми частыми ошибками при сдаче практического экзамена на водительские права в России стали не включенный вовремя поворотник и нарушение дорожной разметки. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-центре МВД.

«Мониторинг допущенных ошибок кандидатов при сдаче практического экзамена показал, что среди наиболее частых: не включил сигнал указателя поворота, нарушил требования дорожной разметки и не уступил дорогу пешеходу или транспортному средству, имеющим преимущество», — отметили в ведомстве.

В МВД добавили, что также сохранились часто совершаемые ошибки при парковке автомобиля с поворотом на 90 градусов задним ходом, при парковке задним ходом параллельно тротуару.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что при провале на экзамене на права пересдачу придется ждать полгода. Эти изменения вступили в силу с 1 апреля.