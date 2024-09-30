Музыкант Узкая посоветовала послушать новые композиции, чтобы избавиться от застрявшей в голове мелодии

Приблизительно каждый пятый человек на планете страдает от навязчивых мелодий, известные как earworm, или «ушной червь». Елена Узкая, методист и лектор Российского общества «Знание», поделилась с «ФедералПресс» советами по борьбе с застрявшими в голове песнями.

По словам Узкой, чаще всего в сознании «застревают» популярные песни с ярким ритмом и повторяющимися текстами. Хорошая новость заключается в том, что от такой мелодии можно избавиться. Одна из гипотез их появления связана с незакрытыми гештальтами. Обычно в голове «играет» короткий фрагмент песни, потому что мозг пытается восполнить недостающую часть. Если прослушать или спеть композицию полностью, можно завершить этот процесс и освободить ум.

Кроме того, действенным методом для борьбы с «заевшей» мелодией станет обновление музыкального плейлиста. Слушая новые песни, можно не только разнообразить свои предпочтения, но и остановить надоевшие звуки в голове.