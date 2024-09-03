Музыкант Лопатин: российскую электронную музыку нужно популяризировать в странах АТР

Творчество российских электронных музыкантов необходимо популяризировать в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Такое мнение выразил основатель музыкального лейбла BGW и букинг-агент фестиваля V-Rox в странах АТР Павел Лопатин НСН.

По его словам, такая музыка котируется во всем мире. Российская электронная сцена очень сильная, однако ей не хватает толчка для продвижения за рубежом. Страна практически не использует для этого никаких внутренних ресурсов.

Лопатин отметил, что электронных музыкантов из РФ в странах АТР не знают, однако другие государства там представлены достаточно ярко и широко.

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