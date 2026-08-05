Музыкант из Петербурга Билли Новик признался, что полюбил дачный отдых в 40 лет

Лидер группы Billy’s Band Билли Новик в интервью газете «Петербургский дневник» рассказал, что полюбил проводить время за городом только после сорока лет. До этого музыкант предпочитал городскую жизнь и избегал природы, но все изменилось, когда он обзавелся дачным участком и домом.

«До этого времени я даже избегал природу, предпочитая город. Однако в 2016 году у меня появился свой участок, а потом и дом, теперь я каждое лето с большим удовольствием ухаживаю за своими сосенками, вереском, можжевельником, рододендронами и пряными травами», — поделился Билли Новик.

По словам музыканта, на его даче много музыкальных инструментов, ведь именно там ему приходит по две-три мелодии в день. Однако тексты для песен почему-то не рождаются. Билли Новик также упомянул, что пока не дошел до полноценного огорода, но в прошлом году вырастил кабачки, а в этом посадил еще и тыкву.