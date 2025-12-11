Музыкальный проект для детей «Тайна волшебной мелодии» запустили в России

Музыкальный проект «Тайна волшебной мелодии» для детей от двух лет создали в России при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Он включает аудиосказку, восемь песен и мультипликационные клипы.

Сказка расскажет историю трех друзей — Егора, Нади и Миши. Ребята живут в деревне Распевной, где внезапно исчезла вся музыка. Они отправятся в путешествие за пятью волшебными нотами, чтобы разбудить Мелодию и вернуть жизнь в родной край.

Она раскроет темы дружбы, семейных ценностей и традиций, единства народов и мотивирует юных зрителей к творчеству и созиданию. Сказка будет полезна учреждениям культуры, образования и социальным организациям.

В число исполнителей вошли Анастасия Иванова, Таня Тайна, Мариам Абрамова, а также Больной детский хор имени Попова и другие коллективы.

Узнать больше о проекте можно по ссылке.