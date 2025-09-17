Музыкальный критик Бабичев отметил, что былая популярность может вернуться к Буйнову и Сюткину

В последние время наблюдается возвращение популярности исполнителей 90-х годов среди молодежи. Музыканты, такие как Татьяна Буланова, Олег Газманов и Надежда Кадышева, снова собирают полные залы. Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с «ФедералПресс» объяснил причину этого явления и предположил, кто из звезд 90-х может испытать «второе дыхание».

Евгений Бабичев утверждает: «Дело не в творчестве, потому что творчество тех, кто сейчас завирусился, стал популярным, было давно всем известно. Причина в том, что в какой-то момент кому-то пришло в голову положить ту или иную музыку на ролик, который набрал популярность. И это вирусно стало распространяться среди пользователей соцсетей».

Критик отмечает, что благодаря социальным сетям внимание к артистам, таким как Газманов и Буланова, возросло после того, как их творчество стало частью вирусных роликов.

По словам Бабичева, неожиданный интерес может коснуться и других артистов 90-х: «Точно станет популярным тот, чье творчество хорошо ляжет на шуточки, мемчики, ролики. Это может быть кто угодно. Может быть Буйнов, Сюткин, может быть Шура, Игорек „Подождем твою маму?“ или Ирина Салтыкова. Просто нужен толчок в виде волны, запущенной в интернете».