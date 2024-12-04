Музыкальный эксперт Данилов заявил, что нейросети лишают заработка авторов песен

В России нужно запретить монетизацию композиций, которые были созданы при помощи искусственного интеллекта. Такое мнение в беседе с НСН выразил гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) Никита Данилов.

По его словам, сгенерированные с помощью ИИ песни лишают гонораров и заработка людей, которые их пишут. Он отметил, что очень надеется, что в ближайшее время появится законодательная инициатива, которая ограничит монетизацию контента от нейросетей.

Данилов добавил также, что такие композиции легко отличит человек с музыкальным образованием, кроме того, существую программы и экспертизы, которые могут подтвердить факт причастности ИИ.