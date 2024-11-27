«Музыкальная мастерская Юрия Розума» провела мастер-класс в Капотне

Стоян Васев
Фото: Стоян Васев

«Музыкальная мастерская» пианиста, народного артиста России Юрия Розума провела мастер-класс и отчетный концерт в Капотне. В мастер-классе приняли участие более 100 человек.

Ученикам музыкальных школ района показали приемы игры на гитаре, баяне, саксофоне и ударных инструментах.

В программу концерта вошли произведения из разных стран мира — как традиционная русская музыка, так и испанское фламенко и гитарные риффы из Южной Америки.

Проект действует с 2017 года, входит в программу социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» и преследует цель помочь молодым талантам выйти на большую сцену.

«Было много всяких интересных историй, каких-то познавательных фактов. Мы не говорили про то, как сыграть определенную ноту, были ли ошибки. Сейчас мы говорили только про музыку и только про творчество», — рассказал ученик «Музыкальной мастерской» баянист Елисей Иващенко.

Инструмент он взял в руки в пять лет, а сегодня это один из лучших учеников музыкального училища, мечтающий об артистической карьере.

Стоян Васев
Фото: Стоян Васев
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Стоян Васев
Фото: Стоян Васев
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Стоян Васев
Фото: Стоян Васев
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«Формат этого мероприятия объединяет очень важные составляющие: умение профессионалов обучить языку музыки и зажечь искорки в глазах учеников; серьезное, деловое обсуждение с педагогами музыкальных школ и, конечно, искренний восторг слушателей в концертном зале», — рассказал Розум.

Он поблагодарил Московский НПЗ за помощь в организации концерта.

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