«Музыкальная мастерская Юрия Розума» провела мастер-класс в Капотне

«Музыкальная мастерская» пианиста, народного артиста России Юрия Розума провела мастер-класс и отчетный концерт в Капотне. В мастер-классе приняли участие более 100 человек.

Ученикам музыкальных школ района показали приемы игры на гитаре, баяне, саксофоне и ударных инструментах.

В программу концерта вошли произведения из разных стран мира — как традиционная русская музыка, так и испанское фламенко и гитарные риффы из Южной Америки.

Проект действует с 2017 года, входит в программу социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» и преследует цель помочь молодым талантам выйти на большую сцену.

«Было много всяких интересных историй, каких-то познавательных фактов. Мы не говорили про то, как сыграть определенную ноту, были ли ошибки. Сейчас мы говорили только про музыку и только про творчество», — рассказал ученик «Музыкальной мастерской» баянист Елисей Иващенко.

Инструмент он взял в руки в пять лет, а сегодня это один из лучших учеников музыкального училища, мечтающий об артистической карьере.