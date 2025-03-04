Мужской стилист Базалицкая посоветовала подбирать носки в тон к брюкам

Мужской стилист-имиджмейкер Эмилия Базалицкая поделилась советами по выбору носков, которые гармонично впишутся в гардероб. Об этом сообщила « Москва 24 ».

Эксперт подчеркнула, что приверженцы классического стиля могут выбрать однотонные носки, совпадающие по цвету с брюками. Это позволит избежать эффекта укороченности штанов, когда носки контрастируют с обувью.

«Также можно подобрать носки промежуточного оттенка между цветом обуви и брюк. Это обычно очень интересно смотрится. Например, если туфли цвета горький шоколад, а брюки — светло-бежевые, носки могут быть тона „капучино“», — отметила специалист.

Тем, кто предпочитает яркие аксессуары, стилист рекомендовала носки с принтами, включающими один из цветов общего ансамбля. Например, при сочетании бежевого поло, брюк елового оттенка и обуви коньячного цвета, носки могут быть коричневыми с бежевыми или зелеными элементами.