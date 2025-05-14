Мужчины стали интересоваться парфюмом почти на четверть чаще

Трафик на сайтах по продаже парфюмерии среди мужчин увеличился на 23% по сравнению с прошлым годом, а среди женщин — на 20%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

В целом интерес россиян к онлайн-шоппингу в косметическом сегменте остается стабильно высоким — средний трафик на сайтах этих магазинов вырос на 6%. Покупают косметику и парфюмерию в основном женщины — на них приходится 67% трафика.

Лидерство по объемам трафика пришлось на крупных ритейлеров в этой сфере. Однако популярность начали набирать и другие площадки — например, на 45% вырос трафик на сайтах с косметикой из Южной Кореи.

Самым активным пользователям бьюти-маркетплейсов от 26 до 45 лет, при этом наиболее бурно развивающийся сегмент аудитории приходится на покупателей более зрелого возраста.

Молодежь до 25 лет в первую очередь выбирает крупных ритейлеров, но интересуется и сетевыми бьюти-компаниями, и парфюмерными онлайн-магазинами.