Мужчины стали интересоваться парфюмом почти на четверть чаще
Трафик на сайтах по продаже парфюмерии среди мужчин увеличился на 23% по сравнению с прошлым годом, а среди женщин — на 20%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.
В целом интерес россиян к онлайн-шоппингу в косметическом сегменте остается стабильно высоким — средний трафик на сайтах этих магазинов вырос на 6%. Покупают косметику и парфюмерию в основном женщины — на них приходится 67% трафика.
Лидерство по объемам трафика пришлось на крупных ритейлеров в этой сфере. Однако популярность начали набирать и другие площадки — например, на 45% вырос трафик на сайтах с косметикой из Южной Кореи.
Самым активным пользователям бьюти-маркетплейсов от 26 до 45 лет, при этом наиболее бурно развивающийся сегмент аудитории приходится на покупателей более зрелого возраста.
Молодежь до 25 лет в первую очередь выбирает крупных ритейлеров, но интересуется и сетевыми бьюти-компаниями, и парфюмерными онлайн-магазинами.
Рост интереса к онлайн-магазинам косметики и парфюмерии отметили и в МегаФоне. В Москве трафик на такие ресурсы с января по апрель 2025-го увеличился на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Московской области — на 37%. При этом чаще всего жители столичного региона делают покупки по понедельникам и вторникам.