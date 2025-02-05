Мужчину оштрафовали за незаконный оборот табачной продукции в Удмуртии

В Глазове местный житель предстал перед судом за нелегальный оборот сигарет без маркировки. Об этом сообщил Izhlife со ссылкой на пресс-службу регионального Управления ФСБ.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено 152 тысячи пачек контрафактных сигарет общей стоимостью 16 миллионов рублей. Мужчину приговорили к штрафу в размере 550 тысяч рублей и конфискации 600 тысяч рублей, полученных преступным путем, в пользу государства.