Мужчину оштрафовали за незаконный оборот табачной продукции в Удмуртии

В Глазове местный житель предстал перед судом за нелегальный оборот сигарет без маркировки. Об этом сообщил Izhlife со ссылкой на пресс-службу регионального Управления ФСБ.
Во время обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено 152 тысячи пачек контрафактных сигарет общей стоимостью 16 миллионов рублей. Мужчину приговорили к штрафу в размере 550 тысяч рублей и конфискации 600 тысяч рублей, полученных преступным путем, в пользу государства.
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