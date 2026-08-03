Мужчину из Арзамаса обвинили в угрозах убийством соседям из-за громкой музыки

Полиция Арзамаса завершила расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, ранее имевшего проблемы с законом. Он угрожал семейной паре убийством после бытового конфликта, сообщает ИА «Время Н» пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Весной этого года в одной из квартир Арзамаса произошел инцидент. Мужчина вместе с сожительницей громко слушал музыку и распивал спиртные напитки. Соседи попросили сделать звук потише, но в ответ мужчина схватил нож и стал угрожать им убийством. Соседи испугались и обратились в полицию.

Известно, что ранее этот мужчина уже привлекался к ответственности за кражи, неправомерное завладение автомобилем, нанесение телесных повреждений средней степени тяжести и причинение легкого вреда здоровью.

В сообщении пресс-службы говорится, что в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Расследование уголовного дела завершено, и материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.