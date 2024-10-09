Музейный центр Эрмитажа к 2027 году откроется во Владивостоке

Во Владивостоке откроют «Эрмитаж — Владивосток», официальный запуск нового музейного пространствасостоится к 2027 году. Проект реализуется на базе Приморской государственной картинной галереи в сотрудничестве с Эрмитажем, сообщил RT.
Выставочный центр разместятв историческом здании на Светланской улице. Это бывший административный корпус торгового дома «Кунст и Альберс». Он был построен в 1903 году. Проект здания создал архитектор Георг Юнгхендель в стиле романтического модерна.
Несмотря на то, что здание ещё находится на этапе ремонта, центр «Эрмитаж — Владивосток», как отметил Михаил Пиотровский, уже функционирует.
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