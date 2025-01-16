Музеи Ленобласти в новогодние праздники посетили 83 тысячи человек

Музеи Ленинградской области за время новогодних праздников приняли 83,3 тысячи посетителей. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Выборгский музей-заповедник привлек наибольшее внимание — его посетили около 35 тысяч гостей.

Пресс-служба правительства региона обещает, что музеи Ленинградской области порадуют своих посетителей разнообразием экспонатов: от старинных бульоток до советских игрушек и редких образцов военно-полевой телеграфной связи, написал RT.